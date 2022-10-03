بطولة التسامح للكريكت تنطلق في أبوظبي

شهد استاد أبوظبي للكريكت، أول من أمس، انطلاق بطولة التسامح للكريكت، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي و«أبوظبي للكريكت» على هامش المهرجان الوطني للتسامح بمشاركة 10 فرق من كل القرى العمالية بالدولة، حيث تستمر مباريات البطولة حتى 12 من نوفمبر المقبل.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، أن عمال الإمارات في كل مكان على أرض الدولة، يحظون برعاية ودعم دائمين من قيادتنا الرشيدة باعتبارهم شركاء رئيسين في النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات.

وتضم الفرق المشاركة لاعبين من أكثر من 21 جنسية.