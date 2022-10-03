الوحدة يتذوق السعادة من بوابة البطائح

تذوق الوحدة الانتصار الأول له في دوري أدنوك للمحترفين، حينما تغلب على مستضيفه البطائح، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد اتحاد كلباء، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وافتتح فارس جمعة التسجيل في الدقيقة 22 من ضربة رأس إثر عرضية البرتقالي أدريان سيلفا ارتقى لها قبل المدافعين وسجل على يسار الحارس.

وبالطريقة نفسها نجح المدافع البرازيلي لوكاس بيمينتا في إضافة الهدف الثاني من ضربة رأس أيضا من ركنية وزعها إسماعيل مطر «76»، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لفريقه بصورة طبق الأصل «90+1»، واختتم تيغالي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الرابع «90+6».

ولعب الوحدة بشكل منظم خلافاً لما كان عليه في المباريات السابقة واستطاع أن يبسط سيطرته على المباراة وسط تراجع غير مبرر للبطائح والذي لم يكن له وجود هجومي على الرغم من إشراك مدربه للاعبه الدولي أحمد خليل.