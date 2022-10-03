اتحاد الكرة يُطلق المنصة الإعلامية لنهائي الكأس

أطلقت إدارة الإعلام في اتحاد كرة القدم المنصة الإعلامية لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 الذي سيقام يوم 21 أكتوبر الجاري بين فريقي الوحدة والشارقة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتعرض المنصة عدداً من الملفات الخاصة بالنهائي، منها مواعيد تدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحافية والاجتماع الفني واجتماعات فرق العمل ولائحة البطولة وأهم أرقام وإحصائيات فريقي الوحدة والشارقة، ومكتبة الصور، إلى جانب معلومات عن تذاكر المباراة وآلية دخول الجماهير والفعاليات المصاحبة وأخبار النهائي.