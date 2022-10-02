الوحدة يحقق انتصاره الأول في الدوري.. البطائح الضحية

تذوق الوحدة الانتصار الأول له في دوري أدنوك للمحترفين، حينما تغلب على مستضيفه البطائح، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد اتحاد كلباء، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وافتتح فارس جمعة التسجيل في الدقيقة 22 من ضربة رأس إثر عرضية البرتقالي أدريان سيلفا ارتقى لها قبل المدافعين وسجل على يسار الحارس، ليحتفل بعدها بارتداء «القناع».

وبنفس الطريق نجح المدافع الأخر البرازيلي لوكاس بيمينتا من إضافة الهدف الثاني من ضربة رأس أيضا من ركنية وزعها إسماعيل مطر»76«، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لفريقه بصورة طبق الأصل»90+1«واختتم تيغالي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الرابع»90+6.

وبدأ الوحدة المباراة بضغط كبير وكاد يفتتح التسجيل في وقت مبكر عبر ضربة رأس أضاعها عبد الله سالمين، لكن المدافع فارس جمعة استطاع أن يترجم أفضلية فريقه لهدف، من ضربة رأس مستغلاً عرضية أدريان سيلفا، وارتقى لها قبل مدافعي البطائح، وأسكنها على يسار الحارس.

ولم يكتفى أصحاب السعادة بما قدموه قبل التسجيل واستمروا على محاولتهم الهجومية، وأضاع أدريان سيلفا كرة وهو منفرد بالمرمى لينقذها الحارس، عبد الله صنقور.

وسنحت أخطر فرص الشوط الأول لمصلحة جواو بيدرو، الذي تلقى تمريرة بالخطأ من مدافع البطائح انفرد على أثارها بالمرمى ولكن الحارس أبعد الكرة لركنية.

ولم تتغير الأوضاع كثيراً في الشوط الثاني والذي لم يشهد أي ردت فعل من جانب البطائح الذي بدا مستسلما للخسارة وسط محاولات جديدة للتسجيل، اذ أضاع البديل، سيبستيان تيغالي فرصة من انفراد بالمرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية ومنها وزع إسماعيل مطر كرة عرضية سجل منها بيمينتا هدف تأكيد الفوز، ثم عاد اللاعب ذاته ومن كرة ركنية لعبها إسماعيل مطر ولعبها قبل الحارس داخل المرمى.

وأبى تيغالي أن يخرج من المباراة دون أن يقول كلمته مضيفا الهدف الرابع من انفراد بالمرمي ليُسكن الكرة على يمين الحارس.