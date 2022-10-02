الشارقة يهزم خورفكان.. ويغرد وحيداً في القمة

حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين ليقفز برصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة محتفظاً بالصدارة منفرداً بعدما تعثر شريكه السابق في القمة فريق الجزيرة بالتعادل مع بني ياس 1-1، في حين تجمد رصيد خورفكان عند نقطة واحدة فقط.

وشارك مع الشارقة لاعبوه المحترفون الإسباني باكو الكاسير والبوسني ميراليم بيانتيش واليوناني كوستاس مانولاس الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه أخيراً، وحظي باستقبال مميز من جمهور الشارقة.

افتتح للشارقة التسجيل مبكراً البرازيلي كايو «16» من تسديدة صاروخية قوية مستفيداً من تمريرة الكاسير، وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة «49» فيما سجل بيانيتش الهدف الثالث «59».

وألغى حكم اللقاء محمد عبدالله حسن ركلة جزاء احتسبها لخورفكان بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو.