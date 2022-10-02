هل يحصل مدرب اتحاد كلباء على تحية العيناوية

يستقبل فريق العين في الساعة 8:00 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضيفه اتحاد كلباء، ضمن ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة تتصدرها ذكرى تاريخية تجمع مدرب الضيوف، الإيراني فرهاد مجيدي، بجماهير أصحاب الأرض، كون مجيدي لعب في صفوف العين على سبيل الإعارة قادماً من الوصل، وأسهم بشكل مباشر في تحقيق «الزعيم» لقب دوري أبطال آسيا عام 2003، وهو اللقب الوحيد للكرة الإماراتية حتى الآن.

وكان مجيدي في ذروته حينما طلب نادي العين من نظيره الوصل الحصول على خدماته، ليعزز كتيبة الفريق في دوري أبطال آسيا موسم 2003، إذ فاز العين في مباراة الدور نصف النهائي أمام داليان شايد الصيني في مباراة الذهاب على أرضه 4-2، فيما كانت مباراة الإياب في طريقها للأوقات الإضافية، بعد أن تقدم الفريق الصيني بالنتيجة 4-2، لكن مجيدي تلقى الكرة على حافة منطقة الجزاء، وتخطى مدافع الفريق المنافس، ووضع الكرة في الشباك ليقود «الزعيم» للمباراة النهائية بالفوز بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

وقال مدرب كلباء في مؤتمر صحافي عن المباراة، إنه تربطه مع نادي العين ذكريات جميلة خلال الفوز بدوري أبطال آسيا، وطالب لاعبيه بضرورة أن يقدموا أفضل ما لديهم، كما دعاهم إلى تقليل الأخطاء في اللقاء، حتى يحققوا النتيجة الإيجابية التي حضروا من أجلها.

يذكر أن العين يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يجلس اتحاد كلباء في المركز الرابع برصيد ست نقاط.