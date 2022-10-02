كورنيش أبوظبي يستضيف بطولة التزلج على الماء

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وكان التسجيل قد شهد إقبالاً من المتسابقين، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في المنافسة إلى أكثر من 40 متسابقاً مع انتهاء فترة التسجيل.

وتنطلق المنافسة اليوم مع مرحلة واحدة تبدأ في الواحدة ظهراً وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، ويعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

من ناحيته قال مدير عام النادي سالم الرميثي،

في تصريحات صحافية: «وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم في التزلج على الماء واحتساب النقاط في الوقت نفسه للتعرف إلى المراكز التي وصلوا إليها».

ويعطى لكل متسابق مدة زمنية هي خمس دقائق كي يقدم أفضل ما لديه من استعراض.