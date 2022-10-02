ورشة عمل تناقش توحيد القرارات التحكيمية في الحالات المتشابهة

عقدت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم ورشة عمل فنية لمُقيّمي قضاة الملاعب، في قاعة المسرح في مقر الاتحاد بدبي، بمشاركة 24 مُقيّماً.

وبدأت ورشة العمل ببعض الحالات التحكيمية في الجولات الثلاث الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، التي تمت مناقشتها بشكلٍ وافٍ، والتركيز على أهمية توحيد القرارات التحكيمية في الحالات المتشابهة.

وذكر بيان صحافي: «ناقشت الورشة كيفية إدارة المواقف التحكيمية خلال المسابقات، كما تمت مراجعة جميع التقارير الفنية لكل الحكام الذين كُلفوا إدارة مباريات الجولات الماضية لمسابقات دوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى والمراحل السنية».

أدار محاور الورشة، المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين أحمد يعقوب، والمدير الفني للحكام ريتشارد ميلين.