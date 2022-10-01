10 «صفقات أجنبية» جعلت سوق الانتقالات الصيفية «حاراً جداً»

دخلت أندية دوري أدنوك للمحترفين سوق الانتقالات الصيفية، بصورة لم تشهدها على مدار النسخ الـ14 الماضية، بإبرام صفقات من العيار الثقيل مع لاعبين أجانب خاضوا تجارب بارزة مع كبرى الأندية الأوروبية، وسط توقعات بأن يكون الموسم الحالي استثنائياً على صعيد المنافسة بين أندية عدة أعدت العُدة بشكل قوي للظفر بالألقاب المحلية.

للإطلاع على على أبرز 10 صفقات جعلت سوق الانتقالات «حار جداً»، يرجى الضغط على هذا الرابط.