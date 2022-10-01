كايو وبيريرا وبيانيتش يُسعدون جمهور الشارقة أمام خورفكان

حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين ليقفز برصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة محتفظا بالصدارة منفرداً بعدما تعثر شريكه السابق في القمة فريق الجزيرة بالتعادل مع بني ياس 1-1، في حين تجمد رصيد خورفكان عند نقطة واحدة فقط.

وشارك مع الشارقة لاعبيه المحترفين الإسباني باكو الكاسير والبونسي ميراليم بيانتيش واليوناني كوستاس مانولاس الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه أخيراً، وحظي باستقبال مميز من جمهور الشارقة.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً البرازيلي كايو "16" من تسديدة صاروخية قوية مستفيداً من تمريرة الكاسير، وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة "49" فيما سجل بيانيتش الهدف الثالث "59".

وألغى حكم اللقاء محمد عبد الله حسن ركلة جزاء احتسبها لخورفكان بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو.