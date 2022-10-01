ورش عمل للأندية حول التحكيم وقانون كرة القدم

نظّمت رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ورش عمل بعنوان «التحكيم وقانون اللعبة»، وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2022، بمقار الأندية المحترفة.

وتتعلق ورش العمل بأبرز التعديلات على قانون لعبة كرة القدم، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، وتأتي ضمن متطلبات تراخيص الأندية والمتطلبات الأساسية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.