كوزمين يواجه العنبري في حوار الشارقة وخورفكان

يخوض فريق الشارقة الساعة 17:15 مساء اليوم على استاد نادي الشارقة مواجهة مهمة أمام ضيفه خورفكان، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ ستكون المواجهة عبارة عن حوار خاص وعاطفي بين النجم والمدرب السابق لفريق الشارقة، المدرب الحالي لخورفكان عبدالعزيز العنبري، ومدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين. وهذه أول مواجهة للعنبري مع فريقه السابق الشارقة.

ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري بتسع نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، وحصد العلامة الكاملة.

ويعيش الفريق فترة مميزة من ارتفاع الروح المعنوية، بجانب ضم الفريق لمجموعة من النجوم، أبرزهم الثلاثي البوسني بيانيتش والإسباني ألكاسير واليوناني مانولاس.

في المقابل يسعى خورفكان لإحداث مفاجأة أمام الشارقة، ويراهن على معرفة العنبري السابقة بـ«الملك». ويأمل خورفكان أن يخرج على الأقل بنقطة التعادل، كونه يحتل حالياً المركز الـ13 قبل الأخير بنقطة فقط، ولن تكون المباراة سهلة على الشارقة كون المنافس يجيد التكتل في مناطقه مع امتلاكه قدرات في خوض الهجمات المرتدة.