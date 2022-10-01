دبا وعجمان يبحثان عن الفوز الأول

يستضيف فريق دبا، اليوم، عجمان في الساعة 20:00 في مباراة صعبة على الفريقين ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وتتشابه وضعية الفريقين، إذ يبلغ رصيد كل منهما نقطة من خسارتين وتعادل، ويبحثان بشدة عن أول فوز في الموسم.

ويراهن دبا على عناصر مميزة، على غرار إبراهيم المنصوري والمونتينغري سكيتش، اضافة إلى حارس المرمى حميد عبدالله.

ورغم حصوله على نقطة فقط، فإن عجمان قدم مباريات قوية، ويتألق في صفوفه أسماء مثل البحريني علي مدن والكونغولي ميونغو والتونسي فراس بالعربي. وسبق لدبا أن تعرض لخسارتين من الجزيرة (2-صفر)، وشباب الاهلي (2-1)، بينما تعادل مع الوصل (1-1)، بالمقابل خسر عجمان أمام النصر (2-صفر) ومن الشارقة (3-2) وتعادل مع العين بهدف لمثله، وسيكون على دفاع (النواخذة) الصمود بقوة أمام المهارات التي يتمتع بها لاعبو عجمان.