«ريمونتادا» تهدي حتا الفوز الأول في دوري «الهواة» على حساب «غلف إف سي»

قلب فريق حتا تأخره بثلاثة أهداف لهدف إلى فوز بنتيجة (4-3) على ضيفه «غلف إف سي» في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى. وأهدت الـ«ريمونتادا» الفوز الأول لحتا في الموسم، ليصبح برصيد «غلف إف سي» نفسه. وافتتح فريق «غلف إف سي» تسجيل الأهداف عندما نجح لاعبه البرازيلي أنطونيو سواريس في تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين (3و4)، كما سجل له المغربي أيوب بنيطو في الدقيقة 52. وسجل لصالح فريق حتا محمد يوسف (16) والمغربي أيمن رشوق (62) و(90+3) وعبدالله جاسم (90+1).

في جانب آخر، تصدر دبا الحصن دوري الهواة، بعد فوزه على «ستي» بخماسية نظيفة ليصل إلى النقطة التاسعة، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 7، قبل أن يتمكن العماني محمد المربوعي من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في غضون سبع دقائق في (22و33و39) في أول هاتريك يسجل في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، والهدف الأخير بتوقيع أحمد المطوع (90+1). وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات الساعة الخامسة والربع مساء، ويلعب فيها العروبة مع الفجيرة، و«فرسان هسبانيا» مع بينونة، والرمس مع الجزيرة الحمراء.