شباب الأهلي يدشّن حملة الدفاع عن لقبه في دوري السلة اليوم

يدشن فريق شباب الأهلي، في السابعة من مساء اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام لكرة السلة، بلقاء ضيفه الظفرة، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، والتي تشهد أيضاً في السابعة والربع حلول الوحدة ضيفاً على الشارقة، فيما يستضيف الوصل فريق البطائح.

ومنح نظام البطولة فريق شباب الأهلي الدخول في مرحلة الراحة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت السبت الماضي، وسجلت انتزاع النصر المرتاح في هذه الجولة، والوصل لانتصارين صعبين، جاء للنصر على حساب البطائح بفارق النقطة الواحدة، وبنتيجة «71-70»، وللوصل على الوحدة «72-70»، فيما انسحب الظفرة من لقاءه أمام الشارقة جراء الاعتراض على القرارات التحكيمية، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الشارقة «41-21».