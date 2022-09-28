الوصل يعرض مليون دولار لضم البرازيلي موريللو

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوصل تقدم بعرض رسمي لنادي كورينثيانز لضم المدافع البرازيلي موريللو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «ميتياماو» أن الوصل دخل في مفاوضات مع كورينثيانز لضم اللاعب موريللو مقابل 5.4 ملايين ريال برازيلي (مليون دولار)، لافتة إلى أن إدارة النادي البرازيلي تتجه لرفض العرض.

وأشارت إلى أن سبب اتجاه كورينثيانز رفض العرض الوصلاوي هو أن «الإمبراطور» سيدفع جزءاً صغيراً من قيمة التعاقد فوراً بينما يرغب في سداد الجزء المتبقي من مبلغ التعاقد في يونيو 2023.

وأضافت: «كورينثيانز يرى أنه من المبكر الاستغناء عن خدمات موريللو خصوصاً أن اللاعب روبسون بامبو سينتقل إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة».