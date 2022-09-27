آل بركت: الفجيرة ستصبح مدينة عالمية في الشطرنج

قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله علي آل بركت، إن المرحلة المقبلة للنادي ستكون مفعمة بالمكاسب الدولية والمحلية وعلى كل الأصعدة.

وأضاف في تصريحات صحافية خلال انعقاد الاجتماع الاول لمجلس ادارة النادي، بعد تجديد الثقة للسنوات الأربع المقبلة، إن «مجلس الإدارة يعمل على أن تكون الفجيرة مدينة عالمية في الشطرنج من خلال استكشاف مواهب جديدة وتطويرها للمشاركة في أقوى البطولات ورفد المنتخبات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية في الفجيرة، والعمل على خلق نقلة نوعية جديدة تخدم الرياضة الاماراتية».

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية بحيث يشغل إبراهيم جلال البلوشي مهام الأمين العام للنادي، ومريم المطروشي «المدير المالي»، وجاسم البلوشي «مدير العلاقات العامة وشؤون اللاعبين».