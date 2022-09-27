اتحاد كلباء ومليحة يدشنان الجولة الثانية لدوري الصالات

يدشن فريقا اتحاد كلباء ومليحة منافسات الجولة الثانية لدوري كرة القدم للصالات في المباراة، التي تجمعهما عند السابعة من مساء اليوم في نادي اتحاد كلباء، بينما ستُقام يوم غدٍ مباراتان، إذ يلتقي خورفكان مع البطائح ودبا الحصن مع الشارقة.

ويتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق فوزه الأول بعد خسارته للمباراة الافتتاحية أمام الحمرية بأربعة أهداف لهدفين، بينما ستكون المباراة الأولى لفريق مليحة.