البطائح يخسر أمام العين في تجربة ودية

خسر البطائح أمام العين بنتيجة صفر-1، خلال المواجهة الودية التي جمعتهما على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، أول من أمس، في إطار الاستعدادات للجولات المقبلة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل هدف العين الوحيد لاعبه إيريك «48». ودفع البرازيلي كايو مدرب البطائح بتشكيلة ضمت كلاً من: عبدالله صنقور، حمدان ناصر، حمد جاسم، عبدالله كاظم، محمد أحمد، حبوش، علي البلوشي، أحمد خليل، أحمد موسى، عيسى أحمد وسلطان الحرمى.