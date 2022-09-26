الجابري رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للملاكمة

اختير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة عمر الجابري، رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد للدولي المنعقدة حالياً في أرمينيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة حسن الحمادي، أن تعيين الجابري في هذا المنصب استند إلى خبراته الطويلة، ومناصبه بالاتحاد الآسيوي، ومسيرته الناجحة، وأن الجابري من الكفاءات المواطنة التي أثبتت نفسها في السنوات الأخيرة في كل مهمة أسندت إليه، وبالتالي سيكون له دور ملموس في دعم تطور اللعبة محلياً وخليجياً وعربياً.