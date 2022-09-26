قرعة «خليجي 25» تقام في البصرة 25 أكتوبر

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس أن حفل إجراء قرعة «خليجي 25» المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد، من 6 - 19 يناير 2023، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان إعلامي مقتضب أن «اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرر إقامة قرعة خليجي 25 في مدينة البصرة في 25 من أكتوبر 2022».

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10)، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق، ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.