«ريبلس رومانس» يهدي «غودولفين» لقب «برايس فون أوروبا» في ألمانيا

حافظ نجم «غودولفين» الجواد «ريبلس رومانس» على سجله الخالي من الهزائم على المضامير العشبية، عقب تتويجه اليوم وعن جدارة، بطلاً في سباق «برايس فون أوروبا» المخصص لخيول الفئة الأولى، الذي جرى على مضمار «كولون» الألماني لمسافة 2400 متر.

وأضاف «ريبلس رومانس» بلقب «برايس فون أوروبا» الانتصار الثامن في مسيرته، والثاني على التوالي ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب تتويجه منتصف أغسطس الماضي في سباق «غروسر برايس فون برلين» الذي جرى على مضمار «هوبغارتن» الألماني.

ونجح الفارس وليام بيوك، في كيفية الإبقاء على قدرات «ريبلس رومانس» طيلة مراحل السباق، والاندفاع به في 400 متر الأخيرة إلى التقدم من مراكز المؤخرة وتجاوز جميع منافسيه نحو القبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقتين و30 ثانية و97 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «سماركو» المملوك لـ «جيستوت بارك فيدينجين» بإشراف المدرب بي شيرغن وقيادة الفارس باوزهان مورزاباييف، فيما ذهب المركز الثالث للفرس «أميزينغ غراس» المملوكة لـ «كريستوفر بيرغلار» بإشراف المدرب فالديمار هيكست وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير.