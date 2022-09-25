«أبوظبي 6» يواصل الصدارة في مونديال زوارق «الفورمولا 1»

انتزع أمس زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي، لقب السباق الرئيس الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، والمقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك بعد صموده في المركز الأول في صدارة السباق منذ الدورة الأولى، في حين حل في المركز الثاني زورق السويدي 1 جوناس آندرسون، وجاء في المركز الثالث زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، ليعزز الفريق الإماراتي نتائجه في الصدارة والترتيب العام للبطولة في طريقه للمنافسة على لقب 2022.

ورفع زورق «أبوظبي 6» رصيده إلى 40 نقطة، كي يعزز صدارته للترتيب العام في البطولة، في حين استمر زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في الوصافة برصيد 27 نقطة، لتتحول الأعين للسباق الثاني والختامي للجولة، والذي سينطلق اليوم، في حين يأتي جوناس ثالثاً في الترتيب العام برصيد 22 نقطة. وتنطلق اليوم الأحد منافسات السباق الرئيس الثاني والختامي وبمثل عدد الزوارق المشاركة في سباق أمس، ومن المقرر أن تقام صباح اليوم تصفيات للزمن بين الزوارق والفرق من أجل تحديد مراكز الانطلاقة في السباق الرئيس الختامي أيضاً.