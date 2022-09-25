بوهندي: المباريات الصعبة كشفت الحاجات الفنية لخورفكان

قال عضو مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، والمتحدث الإعلامي الرسمي، جمال بوهندي، إن قرعة المباريات التي وضعت «النسور» في مواجهات صعبة في الجولات الأولى لمنافسات الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، أسهمت في أن يتعرف الفريق إلى احتياجاته الفنية بشكل واضح، ما أسهم في معالجتها بشكل مبكر، مؤكداً أن شركة كرة القدم تمضي في تقوية الفريق بالنقاط التي يحتاجها، خصوصاً أن الموسم الكروي لايزال في بدايته.

وكان خورفكان قد خسر مباراتيه الأولى أمام بني ياس بهدف نظيف، ثم أمام الجزيرة (2-4)، وبعدها تعادل مع النصر من دون أهداف، وتنتظره مواجهة الشارقة في الجولة المقبلة في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: «رب ضارة نافعة، فقد وضعتنا القرعة أمام مباريات صعبة، أسهمت بالتعرف إلى النقاط التي تحتاج إلى مراجعة»، مضيفاً أن «التعاقد مع اللاعب الجزائري مهدي عبيد جزء من المعالجات التي قامت بها شركة كرة القدم».

وعن إصابة اللاعب البرازيلي دودو، قال بوهندي إنه يخضع للعلاج في الوقت الحاضر من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية للنسور مع النصر، في المركز الطبي للنادي، وبإشراف طبيب الفريق، بانتظار نتيجة الفحوص النهائية، مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج لراحة سيحددها الجهاز الطبي.