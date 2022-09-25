الوصل يفاوض كوريتيبا لضم لويزاو

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوصل تقدم بعرض رسمي لنادي كورتيبا، لضم اللاعب البرازيلي لويزاو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «غلوبو» أن المفاوضات بدأت في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن إدارة كوريتيبا تتجه للموافقة على عرض الوصل.

وأشارت إلى أن لويزاو (19 عاماً) يعد من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الفترة الماضية مع الفريق بإحرازه ستة أهداف في بطولة ألفيفردي، بينما شارك مع الفريق الأول في 10 مباريات، وأحرز هدفاً واحداً.