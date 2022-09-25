«ريبلس رومانس» ينشد لقب «برايس فون أوروبا» الألماني

ينشد الجواد «ريبلس رومانس» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتزاع انتصارٍ جديد في سباقات الفئة الأولى الألمانية، حين يخوض اليوم تحدي سباق «برايس فون أوروبا»، المخصص لخيول «جروب1»، الذي يقام على مضمار كولونيا، ويجري لمسافة 2400 متر عشبي.

ويستند «ريبلس رومانس» في تحديه الجديد، على سجله الخالي من الهزائم، في سباقات المضامير العشبية، حيث ظهر بطل «داربي الإمارات» لخيول «جروب2» لعام 2021، بمستوى أكثر تطوراً منذ أن تحول هذا الصيف من السباقات الرملية إلى العشبية، محققاً ثلاثة انتصارات على مسافة الميل ونصف الميل (2400 متر)، من ضمنها فوزه يوليو الماضي في سباق «غلورياس ستيكس» لخيول «جروب3» في مهرجان «غودوود» البريطاني، وأتبعه بالفوز منتصف الشهر الماضي في سباق «غروسر برايس فون بيرلن» لخيول «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى على مضمار «هوبغارتن» الألماني.

ويواجه «ريبلس رومانس» في «برايس فون أوروبا» صفوة من جياد مسافة 2400 التي سبق لها الفوز في السباقات الفئوية على المضامير الألمانية، يبرز منها الجواد الألماني «ساماركو» لـ«غيستوت بارك ويدينغين» بإشراف المدرب بي شينغين، الذي سبق له الفوز يوليو الماضي في سباق للفئة الأولى «جروب1» أقيم على مضمار ميونيخ.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي في تصريح صحافي: «عاد (ريبلس رومانس) من سباق (غروسر برايس فون بيرلن) في حالة طيبة، وتوجب جراء فوزه الأخير، حمل وزنٍ أعلى من بعض خيول الثلاث سنوات التي سيواجهها، ومستواه أخذ في التحسن مع كل مشاركة».