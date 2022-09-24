فوز الحمرية والعروبة والرمس في دوري الهواة

حققت اليوم فرق الحمرية والعروبة والرمس الفوز في انطلاق الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وحقق فريق الحمرية انتصاره الأول في الموسم الحالي، بعد الفوز على ضيفه مصفوت بأربعة اهداف مقابل هدف في المباراة.

وسجل اهداف الحمرية الايفواري جورج دوينج في الدقيقة 54، والبرازيلي ميديروس (73)، والمصري معتصم ياسين (77)، ومحمد ابراهيم (89)، بينما سجل هدف مصفوت داود علي 4.

وواصل فريق "ستي" تحقيقه النتائج الايجابية، وذلك عندما تعادل مع مضيفه الفجيرة بهدف لكل منهما حيث سجل للفجيرة الليبي محمد عادل (84)، ولفريق "ستي"، خليل حسن (89)، ليصبح رصيد "ستي" خمسة نقاط مقابل نقطتين الفجيرة.

وفاز العروبة على مضيفه "جلف اف سي" بثلاثية نظيفة سجلها سعيد عبيد (30)، والصربي فيليب (26)، والعماني عزان محمود (52)، ليصبح رصيد العروبة ستة نقاط، بينما بقي رصيد "جلف اف سي" ثلاثة نقاط.

وفاز الرمس على بينونة باربعة اهداف لهدفين حيث سجل اهداف الرمس الموريتاني احمد الوالي هدفين (46)و(71)، والتونسي بديع جويني (52)، والمصري احمد السيد (60)، وسجل لبينونة المغربي مهدي شطير (28)والكاميروني فريتز تيكو (47).