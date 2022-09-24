خيول «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات الفئة الأولى في «نيوماركت»

تطارد خيول فريق «غودولفين» العالمي، اليوم، على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تطلب المهرة «موج»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، لقب الشوط الثاني «شيلفي بارك ستيكس» المخصص للمهرات من عمر السنتين لمسافة 1200 متر، ودخول زميلها «مسشيف ماجيك»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في مهمة المنافسة على لقب الشوط الثالث «ميدل بارك ستيكس» المخصص لمهور عمر السنتين، ويجري على مسافة 1200 متر.

وترتقي «موج» للمنافسة على مستوى الفئات الأعلى، بعد تقديمها عروضاً ممتازة هذا الموسم، متضمنة انتزاعها لفوزٍ جسور في سباق «دتشيس أوف كامبريدج ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» الذي جرى على مضمار «نيوماركت»، يوليو الماضي، ضمن مهرجان «جولاي كب»، في سباق تصدرت به مهرة «غودولفين» منذ البداية وحتى خط النهاية.

بدوره، يتجه «مسشيف ماجيك» المنتسب إلى الفحل «أكسيد آند إكسيل» إلى «ميدل بارك ستيكس» على خلفية انتصاره الباهر في وقت مبكر من هذا الشهر في سباق «سرينا ستيكس» لخيول «جروب 3» الذي جرى على مضمار «كمبتون بارك» البريطاني، بجانب تحقيقه الفوز أيضاً في مشاركتين سابقتين، حين توّج يوليو الماضي في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «غودوود»، وأتبعه الشهر الماضي بالفوز بفارق 6.5 أطوال عن أقرب منافسيه في سباق «جولاي كورس» بنيوماركت.

وعلق المدرب العالمي سعيد بن سرور على حظوظ المهرة «موج» في سباق «شيلفي بارك ستيكس»، بقوله في تصريحات صحافية: «أشعر بارتياح من سير تحضيرات (موج)، بعد أن خرجت من مشاركتها الأخيرة في مضمار (يورك) بشكل طيب، ومنحناها قسطاً من الراحة قبل البدء لتحضيرها لهذا السباق الذي ظل هدفاً لها منذ فترة طويلة، واعتقد أن مسافة ستة فيرلونغ (1200 متر) هي الأفضل لها في هذه المرحلة من مسيرتها، وأرضية مضمار (نيوماركت) يفترض أن تكون ملائمة لها، وبالتالي هناك الكثير من الظروف المواتية لها للمنافسة على اللقب».

بدوره، تحدّث المدرب شارلي آبلبي عن حظوظ «مسشيف ماجيك» في «ميدل بارك ستيكس» قائلاً: «شعرنا بارتياح بالغ بطريقة تسريع خطوات (مسشيف ماجيك) وأدائه اللافت في (كمبتون)، ونعلم أننا ندخل في مواجهة قوية مع جياد من مستويات أعلى، لكن مستواه في تطور مستمر مع كل مشاركة يدخلها، وهو جدير بأن يكون منافساً ضمن هذه المجموعة على اللقب».