10 نزالات بين أبطال عالم «الكيك بوكسينغ» في دبي

تستقبل دبي نخبة من أقوى الملاكمين العالميين الذين يتنافسون في الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ البطولة الأكبر من نوعها التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة، وتُقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وكثف الملاكمون تدريباتهم للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها 20 ملاكماً عالمياً يخوضون 10 مواجهات في أقوى بطولات الكيك بوكسينغ العالمية، يتصدرها النزال الرئيس بين السويسري أولريك بوكيم المصنف الخامس على العالم، والتركي سيردار إيروغلو اللذين يتنافسان على الحزام الذهبي لفئة 90 كلغ، كما تضم المنافسات مواجهة بين الهند وباكستان حيث يتنافس الهندي محمد شعيب مع الباكستاني شكيل عبدالله شانديو، في نزال ينتظره الملايين حول العالم وسيتم بثه على 64 قناة تلفزيونية في أكثر من 190 دولة حول العالم.

ويُعد السويسري أولريك بوكيم أسطورة في رياضة الكيك بوكسينغ، حيث يحمل لقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ، وبطل أوروبا مرتين، وبطل الرومان مرتين، وبطل سويسرا مرتين، فيما يحمل سيردار إيروغلو الرقم القياسي للفوز بلقب البطل الوطني في تركيا 17 مرة، وفاز ببطولة العالم في الملاكمة التايلاندية، ولقب بطولة واكو للكيك بوكسينغ.

وتشهد النزالات الأخرى مواجهة الروماني كريستيان أدريان مايل مع الأوزبكي مافلود توبييف، ويلتقي النجم الروسي سيفولاخ خامباخادوف ضد التركي فرقان سيمي كاراباخ، وتلتقي في منافسات السيدات الأسطورة التركية فوندا الكايس ضد التشيلية فرانسيسكا بيلين فيرا ليزاما، كما ينافس المغربي المهدي كاكرامي برنوسي ضد التركي فرزان جيشك، والمغربي محمد البخاري ضد الفلسطيني محمد المير، والتايلاندي وراويت مادادام ضد الروسي بكمورسيف تيميرلان، والبلجيكي بن هينيا صبري ضد السوري عبدالله الفالوجي، والمغربي وليد إيك كيهال ضد البرتغالي فابيو ريس.

وستتجه أنظار ملايين المتابعين من حول العالم إلى المباراة الأبرز في البطولة التي تشهد مواجهة بين الهند وباكستان، حيث سيكون الباكستاني شكيل عبدالله شانديو الفائز في 15 مباراة متتالية ولم يهزم على حلبة المحترفين خلالها، في مواجهة الهندي محمد شعيب الذي يتمتع بمسيرة حافلة حيث خاض 60 نزالاً في حلبة المحترفين حقق فيها 55 فوزاً وخسر خمسة نزالات فقط، وخاض 16 نزالاً في مرحلة الهواة فاز في 14 منها وخسر اثنين فقط، كما أنه يحمل ستة ألقاب لبطولة الملاكمة التايلاندية الهندية، وفاز أيضاً ببطولة جنوب الهند 2018 وبطولة الملاكمة التايلاندية في تايلاند 2019.