يواجه الملاكم الفنزويلي المعتزل خورخي ليناريس، بطل العالم السابق في ثلاث فئات وزنية، إجراءات الترحيل من أميركا، بعدما احتجزته سلطات الهجرة في ولاية تكساس، وسط خلاف بين السلطات ومحاميه بشأن وضعه القانوني في البلاد.

وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن ليناريس، البالغ 41 عاماً، أُوقف في مطار إل باسو الدولي في 15 نوفمبر، ونُقل إلى مركز احتجاز في المدينة، وكان الملاكم قد كشف عن توقيفه عبر منشور على منصة «إكس» في اليوم نفسه.

وقالت متحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إن ليناريس دخل البلاد في 26 أكتوبر 2023 بإذن مؤقت، وإنه تجاوز المدة المسموح له بالبقاء خلالها، وأضافت أنه سيظل رهن الاحتجاز إلى حين استكمال إجراءات الترحيل.

وقال مكتب المحاماة الذي يمثّل ليناريس إن موكله موجود في أميركا بصورة قانونية وتعاون مع السلطات، وإن فريق الدفاع يتواصل مع إدارة الهجرة ووزارة الأمن الداخلي لتسوية القضية، فيما أكّد رئيس رابطة الملاكمة العالمية، جيلبرتو ميندوزا، أنه على تواصل مع عائلة الملاكم.

وأحرز ليناريس ألقاباً عالمية في أوزان الريشة وفوق الريشة والخفيف، وأنهى مسيرته الاحترافية بـ47 انتصاراً، منها 29 بالضربة القاضية، مقابل تسع هزائم، ومن أبرز انتصاراته فوزه مرتين على البريطاني أنتوني كرولا، وفوزه على مواطنه لوك كامبل.