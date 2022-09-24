الشارقة يتعاقد رسميا مع مدافع روما السابق مانولاس

أعلن نادي الشارقة، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عن تعاقده رسميا مع مدافع نادي روما السابق اليوناني كوستاس مانولاس للعب في صفوف الفريق قادما من نادي أولمبياكوس بعقد يمتد لموسمين.

وسبق لمانولاس اللعب في صفوف أندية من بينها الى جانب روما كلا من اولمبياكوس وايك اثينا.

وسيكون مانولاس ”31عاما الذي يجيد اللعب في وظيفة قلب الدفاع " هو اللاعب الأجنبي الثالث الذي يتعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كان قد تعاقد مع المهاجم الإسباني باكو الكأسير والبوسني ميراليم بيانيتش.