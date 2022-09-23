أكثر من 60 فريقاً في مهرجان «هونغ كونغ لقوارب التنين»

تشهد «ماركت الواجهة البحرية»، خلال يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل إقامة مهرجان هونغ كونغ لقوارب التنين لعام 2022، تحت رعاية مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، وبمشاركة أكثر من 60 فريقاً تتنافس في سباقات لمسافة 200 متر على مدار يومين أمام ممشى «ماركت الواجهة البحرية». وتُقسَّم الفرق إلى خمس فئات للسباقات: السباق المفتوح، السباق المختلط، سباق السيدات، السباق المؤسسي، السباق المجتمعي.