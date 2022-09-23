«إتيرنال بيرل» لـ «غودولفين» تطلب لقب «برنسيس رويال ستيكس»

تطلب المهرة «إتيرنال بيرل»، المملوكة لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، تسجيل انتصارها الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثالثة، حين تنشد اليوم لقب سباق «برنسيس رويال ستيكس»، المقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويجري لمسافة 2400 متر.

ويشهد السباق في شوطه السادس «غودولفين ستيكس» لخيول فئة «ليستد» منافسة أربعة جياد من الإمارات على لقب السباق الممتد لمسافة 2400 متر، يتقدمها ثلاثي «غودولفين»: «باشن أند غلوري» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«غلوبال ستورم» و«سسكاني» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إضافة إلى الجواد «ويذاوت ذا فايت» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وتستند المهرة «إتيرنال بيرل»، البالغة من العمر ثلاث سنوات، في حظوظها للمنافسة على لقب «برنسيس رويال ستيكس» على قدراتها الاندفاعية، التي قادتها الشهر الماضي لانتزاع انتصارٍ قوي بلقب سباق «بري منيرف» لخيول الفئة الثالثة، الذي جرى على مضمار «دوفيل» الفرنسي، وجاء مكملاً لتحقيقها انتصارين متتاليين، أولهما في سباق للخيول المبتدئة في «كمبتون بارك» يونيو الماضي، واتبعته في يوليو من هذا العام بالفوز بسباق «افروديت ستيكس» لخيول فئة ليستد في مضمار «جولاي» في «نيوماركت».

وعلّق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على حظوظ المهرة «اتيرنال بيرل» للمنافسة على اللقب، بقوله في تصريحات صحافية: «نشعر بارتياح من أداء (اتيرنال بيرل) لهذا الموسم، وأعتقد أن مستواها آخذ في التحسن، عقب فوزها في (دوفيل)، وستحصل على جزاء في الوزن نظير ذلك الفوز، لكننا واثقون بقدرتها على تقديم أداءٍ جيد مرة أخرى».