تذكرة نهائي الكأس بين الشارقة والوحدة تصل إلى 200 درهم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة المقررة يوم الجمعة 21 أكتوبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الساعة 7:45 مساءً ، إذ تباع التذاكر الكترونيا عبر شركة بلاتنيوم ليست وتتراوح اسعار التذاكر بين 20 درهما و30درهما و50درهما و100درهم و200درهم.

وتأهل الشارقة إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة على حساب الوصل بعدما تعادل معه فى لقاء الذهاب بدون أهداف وفاز عليه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تأهل الوحدة للمرة الثامنة في تاريخه على حساب بني ياس بعدما تعادل معه في لقاء الإياب بهدفين لمثلهما مستفيدا من فوز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.