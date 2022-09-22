فريق أبوظبي عينه على لقب ثانية جولات مونديال «الفورمولا1» للزوارق

وصلت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة سان نازارو الإيطالية استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل. ويضع فريق أبوظبي نصب عينه الفوز بلقب الجولة الثانية، حيث يشارك عبر زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي متصدر المنافسات، والوصيف حالياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، في مواجهة الطموحات لـ16 زورقاً تشارك في البطولة الأقوى على الساحة البحرية الدولية في الوقت الحالي.

ويواصل فريق أبوظبي مسيرته بقوة، خصوصاً مع تحقيقه ذهبيتين في أسبوع واحد فقط، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، ولقب بطولة العالم للدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية، كي يدخل هذه الجولة من جولات مونديال الفورمولا1 بقوة ومعنويات عالية للاستمرار على النهج نفسه لتحقيق الانتصار والفوز الذي اعتدناه من الفريق الإماراتي العتيد.

وكانت الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في مايو الماضي شهدت فوز أبوظبي 6 بلقب الجولة، وحلول زورق أبوظبي 5 ثانياً، وستتبقى بعد ذلك مرحلتان، واحدة في أوروبا، والختامية في الشارقة في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة اليوم مع فقرات فنية، ثم انطلاق سباق أفضل زمن غداً، ولاحقاً ينطلق السبت السباق الرئيس الأول، ثم السباق الرئيس الثاني والختامي يوم الأحد.