«فيكتوري دانس» يطلب الانتصار الثالث لـ «غودولفين» في «تترسولس ستيكس»

يسعى المهر «فيكتوري دانس» لإهداء «غودولفين» الانتصار الثالث على التوالي في سباق «تترسولس ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة الممتد على مسافة 1400 متر، ويجري اليوم على مضمار نيوماركت البريطاني العريق.

ويتطلع «فيكتوري دانس»، البالغ من العمر سنتين، إلى السير على خطى خيول «غودولفين» (لاباروسا) و(مودرن غيمس) اللذين حققا الانتصار في «تترسولس ستيكس» عامي 2020 و2021، قبل انتقالهما إلى سباقات الفئات العليا، وانتزاع ألقاب سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويراهن «فيكتوري دانس»، المنتسب للفحل «دباوي»، على أدائه القوي الذي قاده إلى عدم الخروج عن المركزين الأول والثاني في السباقات الثلاثة التي خاضها في مسيرته، من ضمنها انتصاران على المسافة ذاتها 1400 متر، بعد أن افتتح مسيرته بالفوز يوليو الماضي في سباق للخيول المبتدئة ضمن مهرجان «جولاي كب» في «نيوماركت»، قبل الارتقاء إلى فئات أعلى، وتحقيقه في مشاركته الأخيرة أغسطس الماضي انتصاراً سهلاً بلقب سباق «دينفورد ستيكس»، المخصص لخيول فئة «ليستد»، وجرى على مضمار «نيوبري» البريطاني. وسبق لـ«فيكتوري دانس» هذا الموسم اختبار قدراته على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، حين حل يوليو الماضي وصيفاً بفارق الرأس القصير في «سوبرلاتيف ستيكس» لخيول «جروب2» الذي جرى على مضمار «نيوماركت».

وقال مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، في تصريحات صحافية: «يدخل (فيكتوري دانس) السباق في حالة طيبة، ويجلب معه في عودته إلى سباقات التصنيف الرفيع، الخبرة وسجل الأداء القوي اللذين اكتسبهما في مسيرته، ونشعر بأنه منافس قوي على اللقب».