خطة لتعزيز جودة الحياة الرياضية لمنتسبي شرطة الشارقة

ترأس نائب مدير إدارة التدريب بأكاديمية العلوم الشرطية، المقدم أحمد العويس، أول من أمس، في قاعة الريادة بمقر نادي شرطة الشارقة اجتماع فريق تطوير الاستراتيجية الرياضية، بحضور رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، الرائد أحمد الجنيبي، وعدد من أعضاء فريق جائزة التميز الرياضي.

وجاء هذا الاجتماع بهدف الاطلاع على أهم التطوّرات في المجال الرياضي، والبحث عن أفضل الممارسات الرياضية، والاستفادة من التجارب التي تم تطبيقها. في بداية الاجتماع رحّب المقدم أحمد العويس بالحضور، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل طاقم العمل الرياضي بالنادي، لاسيما المبادرات الرياضية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي لاقت إقبالاً لافتاً من قبل العاملين بالقيادة والمتعاملين معها.

وذكر بيان صحافي: «ناقش الاجتماع أهداف الخطة الاستراتيجية، وطرحاً لآلية الربط الاستراتيجي بين استراتيجية وزارة الداخلية واستراتيجية جودة الحياة الأمنية في الوزارة 2020-2023، إلى جانب مناقشة السياسات الاستراتيجية المستحدثة في المجال الرياضي.