السويدي: «الحكمة» يقرأ عمق العلاقات الإماراتية - المغربية

شهدت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أول من أمس، حفل توقيع كتاب «الحكمة: صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رؤى ونماذج في التنمية والبناء المؤسساتي»، الذي أسهم في تأليفه نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي.

وأكد السويدي أن معرض الشارقة للكتاب بات من أبرز المظاهر الثقافية والأدبية، التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي.

وأوضح أن كتاب «الحكمة» يقدم قراءة في عمق العلاقات الإماراتية - المغربية ومسارات تطورها، مستعرضاً الرؤى والسياسات التنموية التي أسهمت في تشكيل تجربة البلدين الشقيقين.