حتا يدعم صفوفه بـ 4 لاعبين أبرزهم سانتيني وريحان

أعلن نادي حتا عن ضم أربعة لاعبين ليمثلوه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وهم: المدافع الإيطالي غابريل سانتيني قادماً من اتحاد كلباء، والمهاجم المغربي أيمن رشوق من كلباء على سبيل الإعارة، والغاني فرقان أحمد، وقيدهم جميعاً في فئة المقيمين، كما تم التعاقد مع حارس المرمى عبيد ريحان الذي سبق له قيادة «الإعصار» للصعود واللعب في دوري المحترفين. وسبق للاعبي كلباء سانتيني ورشوق تمثيل النمور في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين وقدما معه موسماً مميزاً. ويشرف على تدريب «الإعصار» المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا الذي يُعد أحد أبرز المدربين العاملين في دوري الدرجة الأولى. ويخوض حتا مباراته المقبلة مع نادي الإمارات، بينما خسر مباراته الافتتاحية مع العروبة بهدف نظيف.