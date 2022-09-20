منح الوصل فرصة للرد على شكوى البطائح في قضية شنكالاي حتى 3 أكتوبر

منحت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم نادي الوصل فرصة للرد على الشكوى المقدمة ضده من نادي البطائح في قضية اللاعب الأرجنتيني توماس شنكالاي حتى الثالث من أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، ومشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة حسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، ومقرر اللجنة شادي مدحت.

وقال اتحاد الكرة في بيان بأن الاجتماع بدأ باطلاع اللجنة على طلب التنحي المقدم من العضو حسن الشيباني عن نظر الشكوى المقامة من نادي البطائح ضد نادي الوصل، المتعلقة بمشاركة توماس شنكالاي لاعب الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، كما اطلعت اللجنة على طلب الأجل المقدم من نادي الوصل، وقررت منح أجل لنادي الوصل حتى يوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 لتقديم المذكرة الجوابية.

واستند البطائح في شكواه على أن لاعب الوصل معاقب في بلاده بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات مما يعني عدم صحة مشاركته في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري.

واطلعت اللجنة على الشكوى المقامة من نادي حتا ضد نادي العروبة في دوري الدرجة الأولى، وقررت منح نادي حتا أجل حتى تاريخ 26 سبتمبر 2022 للرد على المذكرة التعقيبية، كما اعتمدت لجنة الانضباط قرار لجنة الاعتراض على قرارات الحكم الذي تضمن إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب نادي الشارقة سالم سلطان خلال مباراة عجمان والشارقة، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ستة بطاقات صفراء في مباراة واحدة، ووجهت لفت نظر لنادي العين بسبب عبارات جماهيره غير المقبولة ضد حكم مباراة فريقه أمام نادي الجزيرة، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

ووجهت اللجنة لفت النظر لنادي دبا بسبب عدم وجود طبيب على دكة البدلاء في مباراته أمام الوصل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عامًا.

ووجهت لجنة الانضباط أيضا لفت نظر لنادي الفجيرة لدخول بعض الجماهير لأرض الملعب "قرب خط التماس" خلال مباراته أمام العروبة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها "ألف درهم" على نادي الشارقة، بسبب رش الملعب في غير الأوقات المحددة دون التنسيق مع مراقب مباراته أمام الذيد في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عامًا، فيما وجهت لفت نظر لنادي حتا، لعدم توفيره مسعف في مباراته أمام مليحة في المسابقة ذاتها، مما تسبب في تأخر بدء المباراة لمدة أربعة دقائق, كما وجهت لفت نظر لناديي الجزيرة وشباب الأهلي، بسبب عدم إدخالهما إصابة أحد لاعبيهما على النظام الإلكتروني الطبي لكرة القدم.

وعاقبت نادي الوصل بعقوبتي لفت النظر والإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الناشئين تحت 17 عامًا، ودوري الأشبال تحت 13 عامًا "ب".