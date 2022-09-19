المطيوعي والصايغ يظهران في بطولة العالم للدراجات بأستراليا اليوم

غادرت بعثة منتخب الدراجات إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم للطريق، وتأهل إليها رسمياً محمد المطيوعي في فئة تحت 23 سنة، وصفية الصايغ في فئة السيدات، بعد أن حصلا على النقاط المؤهلة للوجود رسمياً في البطولة لأول مرة.

ويشارك محمد المطيوعي في سباق ضد الساعة اليوم، وسباق الفردي العام يوم 23 الجاري لمسافة 169 كم، بينما تشارك صفية الصايغ في سباق الكبار يوم 24، واستعد المطيوعي للمشاركة في بطولة العالم عن طريق خوض معسكرين خارجيين في كل من إسبانيا وإيطاليا، فيما خاضت اللاعبة صفية الصايغ معسكراً في إيطاليا أيضاً قبل السفر الى أستراليا، واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

وضمت بعثة المنتخب الوطني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، محمد القبيسي، ومستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، أحمد المطيوعي، وأحمد معيوف، فني الدراجات، ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ.