العاجل: الإصرار منح «الصقور» فوزاً ثميناً في «الأولى»

حقق فريق الإمارات أول فوز له في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، عندما تغلب على مضيفه العروبة بهدف نظيف، أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

بدوره، وصف مشرف فريق الإمارات، عبدالله العاجل، المباراة بأنها كانت قوية، وصعبة على الفريقين، وأثنى على أداء لاعبيه وإصرارهم على مواصلة المباراة بشكل منتظم، خصوصاً بعد تعرض اللاعب واندرسون للطرد بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 34.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً في غاية الأهمية، وهو مكسب مهم، يعكس قوة دوري الدرجة الأولى، وسيسهم بحضور جماهيري أكبر في المباريات المقبلة».