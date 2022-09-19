بيانيتش: عانيت من «محنة» في برشلونة.. وسعيد بالتحدي الجديد مع الشارقة

قال نجم فريق الشارقة، الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، إنه «تعرض إلى محنة خلال الفترة التي لعب فيها مع برشلونة»، لكنه شدد على أن «بدايته الحالية مع فريقه الشارقة تسير بشكل رائع، وأنه سعيد بالتحدي الجديد في مشواره»، مشيراً إلى أنه «تجاوز حُمى وصعوبة البدايات». ونجح بيانيتش في أول ظهور له مع فريقه الجديد الشارقة في كسر صيام تهديفي استمر معه ثلاث سنوات بعد هدفه في شباك بني ياس، إذ كان آخر هدف سجله مع يوفنتوس في أكتوبر 2019.

وقال بيانيتش في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «وجودي في برشلونة كان أمراً معقداً للغاية، لم أتوقع أبداً أن أعيش في مثل هذا الوضع الصعب». وكان بيانيتش انتقل إلى الشارقة، أخيراً، قادماً من برشلونة، وبدأ تدريجياً في استعادة مستواه المعروف عنه.

وأكد بيانيتش أنه توقع أن يتطور مستواه مع برشلونة، لكن بدلاً من ذلك عاش «فترة صعبة وشاقة»، خصوصاً بعد أن أصبح حبيساً لدكة البدلاء، واستمر الامر على ذلك النحو حتى بعد إعارته خارج «البارسا».

وحول مشواره مع «الملك» أكد أنه اعتاد على تجاوز حُمى البدايات، وقال: «هذه بداية جديدة لي، اعتدت على هذه الأمور، أنا سعيد بهذا التحدي، ويمكنني البقاء هنا لثلاث سنوات، أريد أن أكرّس تجربتي هنا». وعن الوضع الصعب الذي يعيشه فريقه السابق يوفنتوس، قال: يجب على اللاعبين تحمّل المسؤولية، لأن المدرب لا يمكن أن يكون دائماً هو المسؤول، لديهم مدرب جيد، وفي بعض الأحيان الانتقادات تكون مبالغ فيها، عليهم أن يجدوا التوازن».