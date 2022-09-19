الهولي: البطائح جاهز للدفاع عن لقبه في دوري «الصالات»

محمد فاضل ■ الشارقة

تنطلق غداً منافسات الدوري العام لكرة الصالات للموسم الرياضي 2022-2023، الذي تشارك فيه سبعة أندية، بعد اعتذار ثلاثة أندية عن المشاركة، هي: النصر والظفرة وشباب الأهلي. ويلعب في افتتاح المنافسات فريقا الحمرية واتحاد كلباء عند السابعة مساءً في القاعة الرياضية لنادي الحمرية، بينما يلعب في اليوم التالي البطائح مع دبا الحصن، والشارقة مع خورفكان، وسيكون فريق مليحة في دور الانتظار، حسب قرعة البطولة.

وأكد مدرب البطائح عدنان الهولي أن فريقه جاهز للمشاركة، ويتطلع إلى أن يحافظ على لقبه بطلاً للدوري، مؤكداً أنه يدرك صعوبة الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا عالية بأن يكون فريقنا في واجهة الفرق التي ستنافس بقوة على الفوز ببطولة الدوري، والحفاظ على الدرع في خزائن النادي».