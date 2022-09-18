«أنامو» يهدي «غودولفين» لقب «جورج مين ستيكس»

توج المهر «أنامو» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب جميس كمنغز، بطلاً في سباق «جورج مين ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى أمس على مضمار «راندويك» الأسترالي.

وأضاف نجم غودولفين «أنامو» البالغ من العمر أربع سنوات، بلقب «جورج مين ستيكس» الانتصار التاسع في مسيرته والخامس في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس جميس ماكدونالد كيفية الحفاظ على قدرات المهر «أنامو» خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء قريباً من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته الاندفاعية في الـ400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و61 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني «إيس باث» بإشراف المدرب بات ويدوب وقيادة الفارس طومي بيري، فيما ذهب المركز الثالث إلى الجواد الأسترالي «هينغيد» بإشراف المدرب كريس والير وقيادة الفارس كرين ماك إيفوي.