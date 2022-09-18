منافسة إماراتية ألمانية على لقب الموسم في مونديال الفورمولا2

يقام اليوم في مدينة فيلافيلها البرتغالية السباق الرئيس للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 ويشهد منافسة قوية بين متصدر الترتيب العام حالياً منصور المنصوري نجم فريق أبوظبي على زورق 36، وبين زورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو، وزورق الألماني ستيفان هاجن 9، لتكون المنافسة على اللقب ثلاثية.

وصنعت المنافسة في الجولات الثلاثة الماضية من البطولة سيناريو مشوقاً للنهاية بعد أن وضعت المنصوري وللمرة الأولى في صدارة الترتيب ب 40 نقطة في حين يلاحقه سيليو بـ37 نقطة وهاجن بـ36 نقطة.