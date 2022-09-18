عمر خريبين يعتذر لجمهور الوحدة

رفض المهاجم السوري عمر خريبين الاحتفال بأول هدف يحرزه مع شباب الأهلي، بعدما سجله في مرمى فريقه السابق الوحدة، خلال مباراة الفريقين، أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

واعتذر خريبين لجمهور الوحدة في استاد راشد، عقب إحرازه الهدف الأول لفريق شباب الأهلي، ورفض الاحتفال بالهدف، إذ يلعب النجم السوري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من «العنابي» إلى «فرسان دبي»، بينما لم يتضمن عقد الإعارة بند عدم مشاركته أمام فريقه السابق.