جارديم: شباب الأهلي هزم الوحدة بـ «المساحات والمرتدات»

أبدى المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، سعادته بالفوز الذي حققه شباب الأهلي على الوحدة، أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكشف جارديم في مؤتمر صحافي عن الطريقة التي أسهمت في تفوق فريقه على «العنابي»، موضحاً أنه استغل المساحات الموجودة في خط وسط ودفاع المنافس، إلى جانب تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل جيد.

وأضاف: «لقد أسعد الفريقان الجمهور بأداء قوي طوال شوطي المباراة، بينما نجح شباب الأهلي في استغلال المساحات بالشوط الأول، واللعب على المرتدات».

وتابع: «كنا الأفضل في الاستحواذ بالشوط الثاني، ونجحنا في تشكيل خطورة كبيرة على المنافس، وتسجيل هدف ثانٍ من نحو 10 تمريرات بين لاعبي فريقي».

وختم: «سعيد بمردود اللاعبين وتركيزهم طوال المباراة، ونتمنى أن نواصل النتائج الجيدة في المباريات المقبلة».

من جهته، أكد المدرب البرتغالي، كارلوس كارفالهال، عدم رضاه عن نتيجة مباراة الوحدة مع شباب الأهلي، وأوضح كارفالهال في مؤتمر صحافي: «قدمنا أداءً جيداً، وكنا نستحق التعادل على الأقل، لكنها كرة القدم، وارتكبنا بعض الأخطاء التي تسببت في خسارتنا».

وتابع: «أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، وتحقيق التعادل على أقل تقدير، بينما أسهمت الأخطاء غير المبررة في خسارتنا للقاء».

وختم: «علينا تصحيح تلك الأخطاء مستقبلاً، والتوقف فرصة جيدة لذلك، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية عندما تستأنف المسابقة مجدداً».