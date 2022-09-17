الجزيرة «فخر أبوظبي».. العين في أزمة وأجانب الشارقة «سوبر»

أثبت الشارقة والجزيرة أنهما الأكثر جاهزية للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم من البداية، خصوصاً مع سقوط المنافسين واتساع الفارق من أول ثلاث جولات، وهو ما حدث مع «حامل اللقب» فريق العين الذي يبتعد حالياً خمس نقاط عن الصدارة التي يقبض عليها الشارقة والجزيرة بتسع نقاط.

الشارقة قد يكون استهان بفريق عجمان في بداية مباراة الفريقين في الجولة الثالثة، فقدم عجمان كل شيء واستحق التقدم، وكان قريباً من نتيجة إيجابية، ولكن أجانب الشارقة صنعوا الفارق في موقف صعب لتنتهي المباراة بالعلامة الكاملة لفريق الشارقة، وخسارة جديدة لعجمان بعد أن قدم مستوى استحق عليه الإشادة وسيكون رقماً صعباً في البطولة بفضل رباعي الهجوم.

أما الجزيرة فكان الأحق بالفوز على العين، والأكثر استعداداً للمباراة، سواء على المستوى الذهني أو البدني، حيث ظهر العين بشكل غير طبيعي في المباراة، وظهر عدم التركيز في كثير من التمريرات المقطوعة، بينما لم يعطِ الجزيرة الفرصة للاعبي العين بامتلاك الكرة، وذلك عن طريق الضغط المستمر، ليحقق في النهاية فوزاً مستحقاً.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق أكثر من مكسب في مباراة الوحدة، إذ أثبت الفريق أنه قادر على تحقيق الفوز أمام الفريق المنافس، وتخلص من عقدة كبيرة أمام الوحدة، بعدم الفوز في ثماني مباريات متتالية سابقة، كما عاد مهاجمه البرازيلي إيغور خيسوس للتهديف، وافتتح السوري عمر خريبين سجله التهديفي بهدف في مرمى فريقه السابق، كلها أمور إيجابية في مصلحة شباب الأهلي بالتأكيد.

ويبدو أن فريق البطائح يريد أن يكتب حكاية جديدة لفريق صاعد حديثاً، بعد الفوز على بني ياس غير الفعال حتى الآن، وجمع ست نقاط في أول ثلاث جولات، وهي نتائج لم تحققها فرق كبيرة مثل العين والوصل والوحدة والنصر، ليؤكد المدرب البرازيلي كايو نجاحه في الدوري مع أي فريق.

وعاد الوصل ليغضب جمهوره بخسارة نقطتين كان من الطبيعي أن تكونا في متناول اليد أمام دبا الفجيرة الذي خسر أول مباراتين، وهو صاعد حديثاً، ولكن هذا لم يحدث، وكاد الوصل يخسر المباراة أيضاً، لولا ركلة جزاء للبرازيلي ليما.

وكرر النصر السيناريو نفسه بخسارة نقطتين أمام صاحب الأرض فريق خورفكان، ليرسم الفريق سيناريو متكرراً كل عام، وخسارة فرصة المنافسة على لقب ضائع، ومن جانب آخر وإلى الآن يبدو أن فريق الظفرة هو أكثر الفرق في عدم الإقناع على المستوى بين فرق دورينا.

ورصدت «الإمارات اليوم» آراء الجمهور بسؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مستوى فريق الوحدة: «شاركنا الرأي.. بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.. كيف ترى مستوى الوحدة وقدرته على المنافسة على لقب الدوري؟ وتم وضع 3 خيارات، وهي: بعيد تماماً عن المنافسة، سيعود بقوة بعد التوقف، يحتاج لاعبين مواطنين، خسر المهاجم خريبين.

وأكد 65.5% من الجمهور (94 مشاركاً) أن الوحدة بعيد تماماً عن المنافسة هذا الموسم، فيما شدد 13.1٪ على أن الفريق سيعود بقوة بعد التوقف، ويحتاج لاعبين مواطنين، وأكد نسبة 8.3٪ أن السبب يعود إلى خسارة المهاجم عمر خريبين.

من جهته، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الجولة الثالثة شهدت مستوى متميزاً في مباراتي الأسبوع، وهما الجزيرة والعين وشباب الأهلي مع الوحدة، وخلاف ذلك تبقى بقية المباريات متوسطة المستوى، مع إمكانية حدوث مفاجآت من أي فريق، وأشار عبيد إلى أن الشارقة والجزيرة هما الفريقان الأكثر إقناعاً وإمتاعاً حتى الآن في مباريات البطولة.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «فريق العين يواجه أزمة حقيقية الموسم الحالي، وأداؤه يقلق جمهوره، ليس هذا الفريق الذي بدأ الموسم الماضي بقوة، وظهر عدم تركيز على الفريق في قمة الجزيرة الذي كان الأفضل والأكثر استحواذاً وسيطرة على المباراة، وقدم كل فنون كرة القدم، بفضل تألق علي مبخوت، وزملائه، أما العين فاستحق الخسارة ويجب على الفريق مراجعة نفسه».

وأضاف: «النصر لا جديد أمام خورفكان، الأداء نفسه والأسماء نفسها، وطريقة اللعب مثل المواسم السابقة، وفي الوصل سيعاني الفريق كثيراً عدم فاعلية عموري الحقيقية، إضافة إلى ضعف الأطراف، وعدم قيامها بدورها، وهو ما أثر في الفريق، أما البطائح فيقدم موسماً تاريخياً، وإذا نجح في الحصول على نقاط مباراة الوصل فسيكون حقق ثلاثة انتصارات وعلامة كاملة».

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