كايزر: الجزيرة كان بمقدوره تسجيل أهداف أكثر بمرمى العين

أكد مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن فريقه كان بمقدوره زيادة حصيلته التهديفية في مرمى العين خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس، وحقق فيها فريقه الفوز بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» بسط سيطرته على مجريات المباراة، وكان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة مع التنظيم الدفاعي الجيد أيضاً. ويتأخر العين في ترتيب الدوري بالمركز الخامس برصيد أربع نقاط، فيما ارتقى الجزيرة لمشاركة الشارقة في الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وقال كايزر في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «سجلنا هدفين ولكن كان بمقدورنا زيادة حصيلتنا التهديفية، لقد استمررنا في اللعب بطريقتنا وحافظنا على الكرة بصورة جيدة، استحوذنا على الكرة بصورة قوية، كذلك كان تنظيمنا الدفاعي جيداً.

اللاعبون يستحقون الشكر والثناء بعدما لعبوا بصورة جيدة للغاية في المباراة».

وتعليقاً على التبديلات التي أجراها، قال كايزر: «أنا سعيد باللاعبين الذين شاركوا كبدلاء، وبالنسبة لثولاني لم يكن جاهزاً بصورة كاملة لذلك قررنا أن يلعب 45 أو 60 دقيقة، وكان من الأفضل استبداله بين الشوطين، وبالنسبة للاعب كوليبالي فنحن نعلم قدراته وقدم بالفعل مستوى مميزاً في الشوط الثاني، وبالنسبة لي أرى أن هؤلاء الشباب الصغار هم مستقبل الجزيرة».

من جانبه، قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إن مهمة العين لم تكن سهلة في مواجهة الجزيرة، موضحاً أن فريقه نجح في صناعة فرص عدة لكن لم يتم استثمارها بالصورة المطلوبة، وأن أداء الفريق تأثر بعد الطرد، مشدداً على أن الموسم لايزال في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، وأنهم مطالبون بتحليل أداء الفريق لتصحيح مساره. ورداً على سؤال حول سبب تفوق الجزيرة في وسط الميدان، قال: «المؤكد أننا قمنا بتحليل أداء الفريق المنافس الذي يلعب على إغلاق المساحات في وسط الميدان، غير أننا كما ذكرت لكم هيأنا فرصاً عدة، وسعينا إلى فرض أسلوبنا لكننا لم نستثمر الفرص، وفي كرة القدم إذا لم تستغل الفرص وتسجل فحتماً ستستقبل الأهداف». واختتم: «عملياً خضنا ثلاث مباريات فقط حتى الآن، ومشوار المنافسة لايزال طويلاً، وأداؤنا أمام عجمان في المباراة الأولى بالدوري رغم التعادل كان جيداً، وأود أن أؤكد للاعبين والجماهير أن الموسم الحالي لن يكون سهلاً، ونحن مطالبون بتحليل الأداء والعمل على تصويب الأخطاء في المرحلة المقبلة».